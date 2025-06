Italia pronta per gli Europei Under 21, Luca Koleosho sogna in grande: «Spero di segnare e di aiutare la squadra a vincere la coppa»

Italia pronta per gli Europei Under 21, Luca Koleosho sogna in grande. Le dichiarazioni dell’attaccante del Burnley

Partono oggi, direzione Slovacchia, gli Azzurrini, in vista dell’esordio di mercoledì 11 giugno nell‘Europeo Under 21. Italia che aprirà il suo cammino contro la Romania, in un girone che racchiudere gli Azzurri con i padroni di casa e la Spagna.

A parlare alla vigilia della partenza, uno dei giocatori di maggior talento della nazionale di Carmine Nunziata, Luca Warrick Daeovie Koleosho, reduce della promzione in Premier League con il Burnley.

PUNTI DI FORZA – «Il mio punto di forza è il dribbling – racconta nell’intervista rilasciata al sito della FIGC – ma so che devo migliorare sotto tanti aspetti, ad esempio nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione. Mi piacerebbe fare i primi gol in Slovacchia per aiutare la squadra a vincere il Campionato Europeo».

SOGNI – «Da piccolo ho giocato a football americano e calcio. I miei idoli erano Ronaldo il Fenomeno, Neymar e Messi. Se mi piacerebbe diventare forte come loro? Beh in questo momento il mio livello è un po’ più basso… Sono orgoglioso di indossare questa maglia, è per me un grande privilegio. A Malta – dove ha vinto l’Europeo Under 19 – ho vissuto un’esperienza bellissima, spero di fare due su due e vincere anche l’Europeo Under 21. Nel tempo libero mi piace giocare a basket e ascoltare musica, in particolar modo rap, soul e afrobeat. Amo anche i videogiochi, Call of Duty e Fortnite sono i miei preferiti».