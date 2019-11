Italia Femminile, Cernoia: «Aspettiamo la Danimarca, continuiamo così»

Italia Femminile, Valentina Cernoia commenta la vittoria su Malta: ecco le parole della centrocampista della Juventus Women

Valentina Cernoia ha marchiato a fuoco la sfida dell’Italia Femminile contro Malta: doppietta che ha spianato la strada alla vittoria per 5-0. Ecco le sue parole a Rai 2.

CERNOIA – «Soddisfatta, oggi mi sono superata, io che non son una goleador nata. Contenta per la doppietta e per la prestazione. Stiamo aspettando di scontrarci con la Danimarca, era importante accorciare il gap sulle reti fatte e ci siamo riuscite. Dobbiamo continuare così e prenderci la qualificazione».