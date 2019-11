Beatrice Merlo è stata convocata per la prima volta dalla ct azzurra Bertolini per sostituire l’infortunata Alia Guagni

Dopo gli infortuni a Sara Gama e Alia Guagni, la ct azzurra Milena Bertolini ha scelto di convocare Martina Lenzini (Sassuolo) e Beatrice Merlo per il match di martedì contro Malta.

Per il difensore nerazzurro si tratta della prima chiamata in Nazionale e, agli ordini di Attilio Sorbi, è stata una delle giocatrici che più si è messa in mostra in campionato.