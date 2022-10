Italia femminile, ct Svezia: «La conosciamo bene»

Le parole del ct della Svezia sull’Italia femminile, avversaria nel girone dei mondiali: «Le avversarie principali del nostro girone»

Peter Gerhardsson, ct della Svezia Femminile, ha commentato il sorteggio dei gironi mondiali. Di seguito le sue parole sull’Italia.

«Conosciamo l’Italia, l’abbiamo incontrata in Algarve la scorsa primavera. Così come abbiamo incontrato in passato il Sudafrica, mentre l’Argentina è una novità. Le azzurre erano in seconda fascia e sulla carta sono le avversarie principali del nostro girone. Si tratta di una squadra che sa giocare, che difende bene ed è forte in contropiede».