Italia femminile, sogno spezzato al 119’: le Azzurre fuori dall’Europeo tra lacrime e orgoglio

Italia femminile, il sogno finisce in semifinale: Azzurre in vantaggio con Bonansea, poi la rimonta beffa dell’Inghilterra ci elimina

Il sogno dell’Italia femminile si infrange in modo crudele, nel finale di una semifinale epica, al minuto 119, sotto gli occhi della solita Sarina Wiegman. Era già stata lei, con la sua Olanda, a fermare le Azzurre ai quarti del Mondiale 2019. Stavolta lo fa da ct dell’Inghilterra, con un’altra beffa al fotofinish. Dopo una partita combattuta e vissuta col cuore in mano, le inglesi ribaltano l’1-0 con un rigore molto discusso, concesso a un passo dai rigori, trasformato da Kelly dopo una respinta di Giuliani. È il colpo che spezza il sogno azzurro.

Come riportato nel corso della partita, l’Italia aveva sorpreso ancora tutti con un assetto tattico ibrido: 3-4-3 in possesso, 5-3-2 in fase difensiva. Una scelta che sembrava funzionare alla perfezione, soprattutto nel primo tempo. Dopo un inizio in cui l’Inghilterra aveva subito sfiorato il vantaggio con Russo, è l’Italia a colpire: minuto 33, Cantore vola sulla fascia, serve un cross perfetto e Bonansea, con un sinistro da applausi, insacca. Le Azzurre tengono botta, lottano, resistono. Giuliani salva su James con una parata prodigiosa.

Nella ripresa però il copione cambia. L’Inghilterra spinge, mentre l’Italia perde Girelli per infortunio e fatica a ripartire. Un’occasione clamorosa capita a Severini, che spreca il possibile 2-0 davanti a Hampton. Poco dopo, il pareggio: Agyemang, appena entrata, sfrutta un rimpallo al 96’. Ai supplementari le energie calano, l’Italia si difende con coraggio, ma subisce il rigore contestato al 119’. Giuliani para il tiro di Kelly, ma sulla ribattuta l’inglese è più veloce.

Finisce così, tra le lacrime e gli applausi. Il presidente Gravina ha elogiato le Azzurre: «Solo applausi per queste ragazze, sono state straordinarie. Grazie al lavoro di Soncin, questo gruppo ci regalerà ancora tante emozioni». Sì, il sogno finisce. Ma l’Italia esce a testa altissima.