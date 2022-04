Italia femminile, Sabatino: «Voglio un posto all'Europeo. Il mio gol...»

Daniela Sabatino, attaccante dell’Italia femminile, ha parlato dopo il successo delle azzurre sulla Lituania, in cui è andata a segno

Daniela Sabatino ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo Italia-Lituania femminile 7-0.

LE PAROLE – «Sono contenta, sono contenta di essere qui. Voglio conquistare un posto all’Europeo e spero di farcela. Io vivo per il calcio, per il gol e mi diverto come una ragazzina. Il gol è per mio padre ma anche per me stessa che sto facendo di tutto per non mollare. Me lo godo».