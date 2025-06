Italia femminile, Soncin: «Agli Europei ce la giochiamo con tutti, ecco chi sarà la capitana»

Le parole di Andrea Soncin, commissario tecnico dell’Italia femminile, in conferenza stampa in vista degli Europei

Il ct dell’Italia Femminile Andrea Soncin ha parlato in conferenza stampa in vista della partenza degli Europei. Di seguito le sue parole.

L’EMOZIONE DEL PRIMO GIORNO – «C’è tanto orgoglio per essere qua, non nascondo nemmeno un po’ di emozione. È un sogno che non è iniziato adesso ma già da tempo, e adesso abbiamo la possibilità di viverlo».

UN LAVORO CONDIVISO – «Abbiamo lavorato con la Federazione per essere qui e poter offrire il miglior contesto possibile alle ragazze. Non vediamo l’ora di iniziare. Dobbiamo gestire al meglio i momenti emozionali. Ogni partita va preparata nei dettagli tecnico-tattici, ma c’è anche un fattore fuori campo che è determinante in condizioni come questa».

IL TEMA DELLE ESCLUSE – «Ringrazio tutte le ragazze che hanno partecipato, e non mi riferisco solo all’ultimo periodo di avvicinamento all’Europeo, ma a tutto il percorso che ci ha portato fin qui. Le scelte sono sempre dolorose perché erano tutte meritevoli. Ma ogni decisione è frutto di un’analisi complessa: forma, stato psico-fisico, momenti vissuti nei club e in nazionale. Le valutazioni sono ad ampio raggio».

FIRMARE PER IL SECONDO POSTO? – «Il nostro approccio è sempre lo stesso: non accontentarsi, ragionare partita dopo partita. Sul campo abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte, quindi non vogliamo mettere limiti. Il rispetto per le avversarie c’è, ma anche la consapevolezza nei nostri mezzi».

SULLA FASCIA DI CAPITANO – «La linea è sempre stata una: la fascia va a chi ha più esperienza. Non ho modificato questo modus operandi sin dal primo raduno. Il capitano sarà Cristiana Girelli, la giocatrice con più presenze».