Italia Femminile, Soncin: «All’Europeo senza paura. Gruppo forte, nessuna squadra materasso. Possiamo giocarcela con tutte»

Italia Femminile, le parole di Andrea Soncin – ct delle Azzurre – in vista dell’inizio della Nations League e dell’Europeo di luglio

Andrea Soncin, ct dell’Italia femminile, ha parlato a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole in vista dei prossimi impegni delle azzurre, dalla Nations League che inizia questo venerdì all’Europeo di luglio. Di seguito le sue parole.

IL DEBUTTO IN NATIONS LEAGUE – «È una partita che abbiamo voluto fortemente giocare dove sono state scritte pagine importanti da giocatrici di altissimo livello che sono passate da lì. La mia vice Viviana Schiavi ha vinto uno scudetto con il Monza. Il club è stato molto disponibile e ci aspettiamo un grande pubblico a sostenerci. Siamo contenti di poter giocare in uno stadio di Serie A».

ASPETTATIVE PER L’EUROPEO – «Vogliamo andare a fare un grande torneo. Possiamo giocare contro tutte a viso aperto, ma l’Europeo è talmente lontano… ora non ci penso».

LIVELLO DEL CALCIO FEMMINILE EUROPEO – «Il livello generale è certamente molto alto, la nuova formula di Nations League punta a restringere la forbice fra le nazionali di prima fascia e le altre. Anche quelle che sarebbero state considerate le più deboli sono bene organizzate, con giocatrici nei top club. Niente squadre materasso».

SCELTE TATTICHE E FORMAZIONE – «Non decido guardando la carta d’identità. Il gruppo è vario, ci sono ragazze giovani che si stanno mettendo in mostra, le più esperte stanno mandando buoni segnali e ci sono prospetti interessanti in Serie B. Credo sia giusto mantenere un buon mix, e da qui all’Europeo ci saranno chance per tante»​.