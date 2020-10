Italia, Florenzi su Immobile: «Dovrebbe essere un eroe, invece…»

Alessandro Florenzi commenta la gara pareggiata contro l’Olanda e difende dalle critiche Ciro Immobile: le sue parole

Alessandro Florenzi, ai microfoni di Rai Sport, difende Ciro Immobile. Ecco le sue parole sull’attaccante della Lazio.

FLORENZI – «Purtroppo mi sono trovato a leggere cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Quello che non deve succedere è quello ce sta succedendo a Ciro, e parlo del mondo mediatico. Parlo di un attaccante che l’anno scorso ha fatto 36 gol, ha vinto la Scarpa d’Oro e viene trattato come una cosa normale. Se lo avesse fatto Lewandowski in Polonia sarebbe un re. Qui viene trattato come l’ultimo dei Mohicani. Qualcuno dovrebbe avere un altro atteggiamento con Ciro. Qua dovrebbe essere un eroe nazionale, un beniamino perchè l’anno scorso ha preso la Scarpa d’Oro».