Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Nazionali

Italia, Gattuso fa tappa alla Lazio: i nomi in corsa per una possibile convocazione. Le ultimissime

Published

55 minuti ago

on

By

Gattuso Nazionale

Italia, il cti della Nazionale italiana Gattuso in visita alla Lazio: ecco i biancocelesti nel mirino degli azzurri

Il tour di Rino Gattuso attraverso le città italiane continua senza pause. Dopo le tappe di Milano e Bergamo, il commissario tecnico della Nazionale – affiancato da Gianluigi Buffon – è pronto a raggiungere Roma. Non è previsto uno stage a Coverciano: l’obiettivo, questa volta, è incontrare direttamente i giocatori inseriti nella lista di preallarme in vista dei playoff di marzo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Giovedì è in programma un doppio appuntamento con Lazio e Roma. Tra i convocati figurano Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Mattia Zaccagni, Nicolò Rovella, Daniel Maldini e Niccolò Pisilli. Zaccagni, ancora ai box per infortunio, dovrà recuperare rapidamente per rientrare nei piani del ct. Rovella, invece, superata la pubalgia, potrebbe rappresentare una risorsa interessante per il futuro del centrocampo azzurro.

In attacco, Gattuso sta monitorando da vicino Miretti e Vergara, oltre a Daniel Maldini, che Maurizio Sarri ha recentemente provato anche da punta centrale. Il reparto offensivo appare già ben fornito con Kean, Retegui, Pio Esposito, Scamacca e Raspadori, ma per Maldini potrebbe comunque aprirsi uno spazio come jolly offensivo, utile per ampliare le soluzioni a disposizione del ct.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero5 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Donati Donati
Hanno Detto43 minuti ago Alberto Petrosilli

Donati: «Sampdoria piazza straordinaria, contento si sia ripresa col mercato. Stupito dall’intensità di Modric, sullo scudetto dico che…» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista e noto allenatore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calcionews24: le sue dichiarazioni Massimo...
Change privacy settings
×