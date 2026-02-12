Nazionali
Italia, Gattuso fa tappa alla Lazio: i nomi in corsa per una possibile convocazione. Le ultimissime
Italia, il cti della Nazionale italiana Gattuso in visita alla Lazio: ecco i biancocelesti nel mirino degli azzurri
Il tour di Rino Gattuso attraverso le città italiane continua senza pause. Dopo le tappe di Milano e Bergamo, il commissario tecnico della Nazionale – affiancato da Gianluigi Buffon – è pronto a raggiungere Roma. Non è previsto uno stage a Coverciano: l’obiettivo, questa volta, è incontrare direttamente i giocatori inseriti nella lista di preallarme in vista dei playoff di marzo.
Giovedì è in programma un doppio appuntamento con Lazio e Roma. Tra i convocati figurano Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Mattia Zaccagni, Nicolò Rovella, Daniel Maldini e Niccolò Pisilli. Zaccagni, ancora ai box per infortunio, dovrà recuperare rapidamente per rientrare nei piani del ct. Rovella, invece, superata la pubalgia, potrebbe rappresentare una risorsa interessante per il futuro del centrocampo azzurro.
In attacco, Gattuso sta monitorando da vicino Miretti e Vergara, oltre a Daniel Maldini, che Maurizio Sarri ha recentemente provato anche da punta centrale. Il reparto offensivo appare già ben fornito con Kean, Retegui, Pio Esposito, Scamacca e Raspadori, ma per Maldini potrebbe comunque aprirsi uno spazio come jolly offensivo, utile per ampliare le soluzioni a disposizione del ct.
