Italia, Gattuso il nuovo CT della Nazionale! Sarà lui a sostituire Spalleti, manca solo la firma

È quasi ufficiale: Gennaro Gattuso sarà il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, deciso dalla FIGC a seguito di risultati deludenti e tensioni interne, il presidente Gabriele Gravina ha scelto l’ex centrocampista campione del mondo come guida della nuova Italia. Lo riporta il Corriere dello Sport, anticipando un annuncio previsto per inizio settimana, non appena sarà formalizzata la firma sul contratto.

Gattuso, noto per la sua grinta e per l’approccio diretto con i giocatori, è stato scelto per portare rinnovato entusiasmo e determinazione in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ex tecnico di Milan, Napoli e Valencia è chiamato a ricostruire un gruppo coeso e competitivo, puntando su giovani emergenti ma anche sull’esperienza di alcuni senatori.

Parallelamente all’annuncio del nuovo CT, la FIGC lavora alla definizione dello staff tecnico. In pole per affiancare Gattuso ci sarebbero due ex compagni di nazionale: Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, entrambi considerati profili ideali per apportare competenza, spirito di gruppo e conoscenza dello spogliatoio azzurro.

Grande attenzione sarà rivolta anche alla filiera giovanile del calcio italiano. Il progetto prevede un ruolo centrale per figure come Gianluca Zambrotta, Simone Perrotta e Cesare Prandelli, destinati a diventare punti di raccordo tra Settore Giovanile e Scolastico, Settore Tecnico e Club Italia. L’obiettivo è quello di costruire un percorso di crescita solido e strutturato per i futuri talenti della Nazionale.

Con Gattuso in panchina e una squadra di collaboratori esperti, la Nazionale Italiana apre un nuovo capitolo, all’insegna della passione, dell’identità e della voglia di tornare protagonista nel calcio internazionale.