Italia, parla il ct Gattuso: «I ragazzi li ho visti molto meglio rispetto a un mese fa. Difesa a 3? Un allenatore deve fare tutto. Su Chiesa e Tresoldi...»

Italia, le dichiarazioni del ct azzurro Gattuso: «I ragazzi li ho visti molto meglio rispetto a un mese fa. Difesa a 3? Un allenatore deve…»

Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, dall’aula magna di Coverciano, presenta le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali: l’11 ottobre contro l’Estonia e il 14 ottobre contro Israele. Gli Azzurri, radunatisi ieri sera al centro tecnico federale, occupano attualmente il secondo posto nel gruppo I. Le possibilità di insidiare la capolista Norvegia restano ridotte, complice anche una differenza reti nettamente favorevole alla formazione scandinava.

PAROLE – «Rispetto a settembre ci sono tante cose da correggere, non solo in difesa. I ragazzi li ho visti molto meglio rispetto a un mese fa. Difesa a 3? Un allenatore deve fare tutto, il mio ego deve essere messo da parte. Personalmente non mi piace, ma devo scegliere quello che è meglio per la squadra. Sto facendo spendere tanti soldi alla federazione per guardare più partite possibili in giro per l’Europa. Dispiace che qualcuno non sia stato chiamato ma la logica è sempre la stessa: se c’è qualcuno da premiare lo faremo».

CAMBI – «I sostituti di Politano e Zaccagni? Abbiamo preso queste scelte perché giocheremo due partite completamente diverse. Nella prima partita andremo in un modo e nell’altra in maniera differente. I giocatori che sono arrivati ci daranno una grossa mano. Ahanor e Tresoldi? Parliamo di loro da un po’, sono giocatori che potranno vestire questa maglia e ci stiamo lavorando. Vedremo cosa si può fare. Chiesa? Gli parlo tanto, sa cosa penso ma non è ancora al cento per cento, deve risolvere delle problematiche. Cambiaghi e Nicolussi? Il primo è bravo sia avanti che dietro, il secondo ha qualità come vertice basso, ero curioso di vederlo».

MILAN COMO – «Milan-Como in Australia? Per le cifre di cui si parla è giusto che le società prendo in considerazione queste proposte. È qualcosa di nuovo e positivo per il nostro calcio. Cambi? Noi dobbiamo solo pensare a fare il nostro e lavorare. Non c’è una bella aria all’esterno ma dobbiamo pensare al nostro. Playoff? Per andarci dobbiamo battere Israele. Prima pensiamo all’Estonia, poi vediamo per i cambi“».

ATTACCANTI – «Attaccanti? I numeri dicono che stanno facendo bene, anche a livello di buon umore. Poi vedremo atleticamente come va. Raspadori esterno all’Atletico? Anche io l’avevo usato in quella posizione. Per me le coppie esterne sono lui e Cambiaghi».