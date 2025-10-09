Italia, tutti i dubbi di Gattuso verso l’Estonia: la probabile formazione. Il ct non ha ancora sciolto le riserve ma ci sono alcune indicazioni

Prosegue a Coverciano la marcia di avvicinamento dell’Italia alla sfida di sabato contro l’Estonia, tappa fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il Commissario Tecnico, Gennaro Gattuso, ha guidato oggi una doppia sessione di lavoro, concentrandosi al mattino sull’analisi video e nel pomeriggio sulle palle inattive, uno dei dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi a Tallinn.

Dal punto di vista tattico, l’allenatore non ha ancora sciolto le riserve, mescolando continuamente le carte durante la partitella. Tuttavia, le indicazioni portano verso una conferma del 4-1-3-2, il modulo che ha dato ottime risposte nelle prime uscite e che sembra ormai essere il sistema di riferimento per questa Nazionale.

Se il modulo sembra definito, restano però aperti alcuni ballottaggi chiave per l’undici titolare. Il primo dubbio riguarda la cabina di regia: per il ruolo di vertice basso del centrocampo, Manuel Locatelli appare al momento in vantaggio su Bryan Cristante. Accanto ai punti fermi, Barella e Tonali, si gioca una maglia da titolare la coppia formata da Andrea Cambiaso e Davide Frattesi, con il primo che sembra leggermente favorito per la sua duttilità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

L’ultimo grande dubbio è sulla fascia sinistra difensiva. L’ottimo stato di forma di Leonardo Spinazzola insidia seriamente la titolarità di Federico Dimarco, e Gattuso prenderà una decisione solo dopo l’allenamento di rifinitura. Gli Azzurri svolgeranno un’ultima seduta domattina alle 10, prima della partenza per l’Estonia nel pomeriggio. Le scelte sono quasi fatte, l’Italia è pronta a dare la caccia a tre punti che sarebbero vitali per il suo cammino.