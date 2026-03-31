Italia, Gattuso gasa i tifosi: «I ragazzi faranno di tutto, c’è gente che darebbe la vita e l’anima per questo obiettivo. Ho incrociato i loro occhi…»

Italia, Gennaro Gattuso ha parlato così a Rai Sport nel giorno della finale playoff per i Mondiali 2026 tra gli azzurri e la Bosnia

A Rai Sport, Gennaro Gattuso ha rilasciato queste dichiarazioni nel giorno della finale playoff per i Mondiali 2026 tra gli azzurri e la Bosnia.

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PAROLE – «Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni, perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l’ambiente è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo una partita importante e l’abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di giocare contro una squadra che ha tecnica e fisicità. Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra, i ragazzi sono i primi che vogliono andare al Mondiale: se i risultati non arrivano, soffrono in silenzio; fanno finta di avere le spalle larghe, ma non è così.

Ti posso assicurare che faranno di tutto: c’è gente che darebbe la vita e l’anima per arrivare a questo obiettivo. Ti senti pressioni, ti senti un Paese sulle spalle e la responsabilità delle persone che ti circondano».