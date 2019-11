Allo Stadio Vigorito, l’8ª giornata delle qualificazioni a Euro Women 2021 tra Italia e Georgia femminile: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match

Allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, Italia e Georgia femminile si affrontano nel match valido per l’8ª giornata delle qualificazioni a UEFA Euro Women 2021. La sfida è valida per il gruppo B.

Sintesi Italia Georgia femminile

5′ Palo di Sabatino – Girelli mette in mezzo per Sabatino, che colpisce la palla ma la manda sul palo: buona occasione per le azzurre

9′ Tiro di Galli – Ci prova da fuori Galli: la difesa respinge in calcio d’angolo

10′ Gol di Linari – Elena Linari sfrutta al meglio un cross in area e di testa sblocca il match

24′ Occasione Italia – Giugliano crossa, Gabunia respinge con i pugni ma rischia l’autogol

25′ Gol di Guagni – Sabatino mette un’ottima palla in mezzo, Guagni la sfrutta al meglio: è 2-0

28′ Gol di Girelli – Sabatino serve al meglio Girelli, che non sbaglia: con precisione, l’attaccante, poggia la palla in rete

31′ Gol di Sabatino – Gabunia respinge male sul tiro di Galli, Sabatino spinge la palla in rete

45’+1 Gol di Sabatino – Traversone di Girelli, girata di Sabatino che la mette in porta, facendo il quinto gol

45’+1 Finisce il primo tempo – Finisce la prima frazione di gara

Italia Georgia femminile 5-0: risultato e tabellino

Reti: 10′ Linari, 25′ Guagni, 28′ Girelli, 31′, 46′ Sabatino

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Rosucci, Giugliano, Cernoia; Sabatino, Girelli. Ct. Bertolini. A disp. Aprile, Piazza, Bergamaschi, Fusetti, Boattin, Tucceri Cimini, Marinelli, Caruso, Greggi, Glionna, Salvatori Rinaldi, Tarenzi.

Georgia (5-4-1): Gabunia; Pasikashvili, Kalandadze, Sutidze, Tatuashvili, Raukh; Bakradze, Todadze, Matveeva, Tchkonia; Chichinadze. Ct. Svanadze. A disp. Sukhashvili, Gabelaia, Kadagishvili, Chkhartishvili, N. Danelia, Cheminava, M. Danelia, Tsotseria, Khaburdzania.