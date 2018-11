Italia-Germania 0-0 Under 21: risultato e cronaca in diretta live

Italia-Germania Under 21, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

I ragazzi di Di Biagio ci riprovano. Dopo la sconfitta di Ferrara contro l’Inghilterra, questa sera gli azzurrini avranno un’altra chance di testare il loro livello in vista dell’Europeo di categoria in programma a giugno proprio nel nostro paese. A Reggio Emilia infatti arriva la Germania, per una seconda sfida amichevole che potrà dire di più sull’effettivo livello di Cutrone e compagni.

Italia-Germania Under 21: diretta live e sintesi

14′ pt – Cross di Orsolini a cercare l’inserimento di Mandragora, che non trova di poco l’impatto col pallone

12′ pt – Ritmi alti in questa fase, con entrambe le squadre che spingono molto

10′ pt – Orsoliniii! Riceve da Cutrone sulla destra, salta secco Henrichs e calcia con il mancino, palla che sfiora il palo di Nubel

9′ pt – Serra riceve palla in area, lo chiude bene Romagna

7′ pt – Parigini va giù in area, Godinho fa giustamente correre

6′ pt – Ancora Audero, blocca bene un tiro dal limite di Neuhaus

5′ pt – La Germania tiene molto palla in questo avvio e cerca un varco per punire la difesa azzurro

2′ pt – Subito Gemania pericolosa con il destro di Richter messo in angolo da Audero

2′ pt – Parigini riceve palla al limite dell’area avversaria e prova il dribbling, chiuso però dalla difesa

1′ pt – Tutto pronto a Reggio Emilia, comincia Italia–Germania

Italia-Germania Under 21: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Di Biagio sostituisce Mancini con Bastoni al centro della difesa. A centrocampo invece spazio per Zaniolo, Mandragora e Locatelli. Il tridente offensivo invece sarà formato da Orsolini, Cutrone e Parigini. Germania che invece si schiera con il 4-2-3-1 dove Henrics e Dahoud sono gli uomini da tenere d’occhio.

Italia (4-3-3) – Audero; Calabresi, Romagna, Bastoni, Pezzella; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Orsolini, Cutrone, Parigini.

Germania (4-2-3-1) – Nubel; Henrichs, Klostermann, Uduokhai, Baumgartl; Dahoud, Waldschimdt; Serra, Neuhaus, Richter; Eggestein..

Italia-Germania Under 21: probabili formazioni e pre-partita

Di Biagio deve far fronte a due assenze pesanti. Mancini e Kean infatti sono stati chiamati in Nazionale maggiore e dunque non potranno essere della partita. Ci sarà dunque Bonifazi in coppia con Romagna al centro della difesa, mentre l’attacco è affidato al bomber del Milan Patrick Cutrone e a Parigini e Verde sugli esterni. La Germania invece risponde con un solido 3-5-2, dove sarà da tenere d’occhio la coppia Ochs–Serra là davanti.

Italia (4-3-3) – Audero; Calabresi, Romagna, Bonifazi, Pezzella; Pessina, Valzania, Castrovilli; Parigini, Cutrone, Verde.

Germania (3-5-2) – Korber; Anton, Koch, Uduokhai; Henrichs, Oztunali, Serdar, Sabiri, Mittelstadt; Serra, Ochs.

Italia-Germania Under 21: i precedenti del match

Le sfida tra Italia e Germania non sono mai un qualcosa di banale nella storia del calcio. Anche a livello di Under 21 ci sono stati alcuni match davvero delicati per importanza e peso. Ne è un esempio il match che si è giocato nel giugno del 2017, agli Europei di categoria una rete di un giovanissimo Bernardeschi permise agli azzurri di vincere 1-0 contro i tedeschi e qualificarsi alle semifinali

Italia-Germania Under 21: l’arbitro del match

Il direttore di gara scelto per questo match amichevole tra Italia e Germania, in programma alle 18:30 di questa sera a Reggio Emilia sarà il portoghese Luis Godinho. Ad aiutarlo nel compito ci saranno gli assistenti Paulo Soares e Nelson Moniz, insieme al quarto uomo Micheal Fabbri.

Italia-Germania Under 21 Streaming: dove vederla in tv

Italia-Germania Under 21 sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 2 (anche in HD al canale 502 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito RaiPlay.