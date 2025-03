Italia eliminata in Nations League: adesso per andare ai Mondiali l’ostacolo è Haaland

Italia eliminata in Nations League, adesso per andare ai mondiali bisogna passare dal Girone I: l’ostacolo principale la Norvegia di Haaland

L’Italia è stata eliminata ai quarti di Nations League contro la Germania e ora il cammino per i prossimi mondiali passa per il Gruppo I, dove affronterà Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Per ottenere la qualificazione diretta, gli Azzurri dovranno vincere il girone, poiché il secondo posto garantirebbe solo l’accesso ai play-off, con 16 squadre in lizza per gli ultimi quattro posti disponibili.

GIRONE I: Italia, Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia

6 giugno – Norvegia-Italia

9 giugno – Italia-Moldavia

5 settembre – Italia-Estonia

8 settembre – Israele-Italia

11 ottobre – Estonia-Italia

14 ottobre – Italia-Israele

13 novembre – Moldavia-Italia

16 novembre – Italia-Norvegia