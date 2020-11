Italia, Gravina: «La nazionale dà speranza. Mancini rimarrà a lungo»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro la Bosnia.

ITALIA – «La nazionale è un grandissimo collante per la grande capacità di aggregazione, dà grande speranza. I ragazzi meritano tutti un gran plauso, a cominciare da Mancini».

CLUB ITALIA – «Abbiamo creato una macchina perfetta, ognuno svolge il suo compito con grande attaccamento. Tutti parlano di grande famiglia, è quello che dà un grande valore aggiunto. È un’organizzazione di grande professionalità, nel mondo del calcio la nazionale sta dando grande soddisfazione. A ottobre sarà importante organizzare un evento simile come le Final Four».

NIENTE NAZIONALI – «Questo è un periodo che ha esasperato l’utilizzo dei calciatori. Noi abbiamo dimostrato grande sensibilità, c’è stata una certa flessibilità. Mancini è molto attento alle dinamiche, conosce i rapporti tra club e nazionale. La nazionale aumenta la visibilità e l’esposizione, in questo momento rappresenta il valore umano, di entusiasmo. Dobbiamo guardare questo lato positivo».

MANCINI – «L’unica cosa che possiamo fare è chiudere gli sportelli è far scendere l’autista. È una persona straordinaria, spetterà a lui fare le scelte giuste. Lui nutre un amore verso questi ragazzi e questa nazionale, rimarrà a lungo».

NATIONS LEAGUE – «Io ho sempre creduto in questo percorso e in questo progetto, ho creduto nel lavoro e nella dedizione di Mancini, ma soprattutto nel riscontro che ha dato la squadra. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Tra le prime 30 squadre l’Italia è la Federazione che ha raggiunto il punteggio migliore, abbiamo guadagnato 11 posizioni nel ranking. Questo deve farci stare tranquilli, ma c’è ancora da fare. Mancini sa come muoversi».