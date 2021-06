Italia, Immobile raggiunge Balotelli: miglior marcatore in attività

Il gol di Ciro Immobile in Turchia Italia è un gol che pesa anche per i numeri e per le statistiche: ecco il motivo

Il gol di Ciro Immobile in Turchia Italia è un gol che pesa anche per i numeri e per le statistiche. Infatti grazie alla rete in questo match di apertura e di debutto degli Europei, l’attaccante tocca quota 14 gol.

14 gol come Balotelli, che, come rivelato da Opta Paolo, fanno diventare il laziale il miglior marcatore in Nazionale in attività, proprio in compagnia del giocatore del Monza. Una soddisfazione non da poco per lui.

