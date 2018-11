Italia-Inghilterra Under 21, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Italia-Inghilterra Under 21 in streaming e diretta tv: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’amichevole in programma allo stadio Paolo Mazza

La Nazionale italiana Under 21 si sta preparando in vista dei prossimi Europei che si disputeranno a giugno in Italia ed a San Marino. Nel percorso di avvicinamento alla prestigiosa competizione, la Nazionale di Di Biagio sta affrontando diverse amichevoli e mercoledì si troverà di fronte l’Inghilterra. Italia-Inghilterra Under 21 è in programma giovedì 15 novembre 2018 alle ore 18.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La sfida non mette in palio nulla, ma sarà un’occasione per entrambe le compagini di testare i giocatori e gli schemi per arrivare al meglio al prossimo Europeo.

Italia-Inghilterra Under 21 sarà trasmessa a partire dalle ore 18.30 in chiaro su Rai 2 (in HD al canale 502 del digitale terrestre). La gara degli Azzurrini sarà visibile anche in streaming per pc, tablet e smartphone su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile attraverso l’app e sul sito RaiPlay. La sfida potrà essere seguita in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco inoltre una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Italia- Inghilterra Under 21

Competizione: Amichevole internazionale 2018.

Quando: giovedì 15 novembre 2018.

Fischio d’inizio: ore 18.30.

Dove vederla in streaming: Rai 2 – RaiPlay.

Stadio: Paolo Mazza Menti (Ferrara).

Italia- Inghilterra Under 21: le probabili formazioni

In vista dei match contro Inghilterra e Germania, il commissario tecnico Luigi Di Biagio ha convocato 27 giocatori. Molto probabilmente, almeno nei primi minuti l’Italia scenderà in campo con il solito 4-3-3 di matrice offensiva, per poi magari cambiare a gara in corso. In porta sarà confermato Audero, mentre in difesa insieme a Calabria e Bastoni, spazio a Mancini e Adjapong. Rispetto alla precedente amichevole contro la Tunisia Under 21, a centrocampo solo un cambio con Zaniolo che dovrebbe prendere il posto di Pellegrini, convocato con la Nazionale maggiore, al fianco di Locatelli e Mandragora. Infine il tridente offensivo sarà formato da Orsolini, Cutrone e Kean, ma quest’ultimo dovrebbe essere in ballottaggio con Verde.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Audero; Calabria, Mancini, Bastoni, Adjapong; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Orsolini, Cutrone, Kean.