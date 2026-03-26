Italia Irlanda del Nord, per i Mondiali e non solo: ecco quanto incasserebbero gli azzurri! Tutti i dettagli sui premi FIFA e sugli sviluppi lato sponsor

Quella di stasera contro l’Irlanda del Nord non è soltanto una semifinale playoff: per l’Italia di Gennaro Gattuso, commissario tecnico azzurro, è un passaggio decisivo verso il Mondiale 2026. In caso di successo a Bergamo, gli azzurri si qualificherebbero alla finale del percorso playoff contro la vincente di Galles-Bosnia ed Erzegovina, ultimo ostacolo verso il torneo in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. Dopo le mancate qualificazioni del 2018 e del 2022, il peso sportivo ed emotivo della sfida è enorme: tornare al Mondiale significherebbe restituire centralità alla Nazionale e riaprire un capitolo che manca ormai da troppo tempo. Anche il contesto internazionale conferma la pressione sul gruppo azzurro: la gara viene raccontata come uno snodo cruciale per evitare una terza esclusione consecutiva, scenario che aprirebbe un’altra crisi profonda nel calcio italiano.

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Quanto vale il Mondiale: premi FIFA, sponsor e bonus

La qualificazione avrebbe anche un impatto economico immediato molto rilevante. Secondo il Corriere dello Sport, la FIGC incasserebbe circa 18,5 milioni di euro solo per la partecipazione, cifra che comprende il contributo fisso FIFA destinato alle nazionali qualificate. Il dato ufficiale diffuso dalla FIFA parla di 10,5 milioni di dollari garantiti a ciascuna federazione partecipante, composti da 1,5 milioni per la preparazione e 9 milioni di premio di partecipazione. Sempre secondo il quotidiano sportivo, l’eventuale passaggio al primo turno a eliminazione diretta porterebbe un ulteriore incremento di circa 1,7 milioni di euro. Sullo sfondo ci sono poi i premi più alti: la FIFA ha fissato a 50 milioni di dollari il compenso per la nazionale vincitrice del Mondiale 2026, in un quadro generale da 727 milioni di dollari di distribuzione complessiva, cifra record approvata dal Consiglio FIFA nel dicembre 2025.

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Perché qualificarsi cambierebbe anche il futuro della FIGC

Oltre ai premi diretti, l’eventuale accesso al Mondiale avrebbe riflessi molto ampi su sponsor, visibilità e ricavi commerciali della Federazione. Il Corriere dello Sport sottolinea che il ritorno alla Coppa del Mondo aumenterebbe il valore complessivo del brand Italia, anche in relazione al contratto tecnico con adidas, accordo pluriennale avviato dal 2023 e da anni indicato come uno dei più pesanti nel panorama europeo. Le ultime ricostruzioni di settore avevano stimato il valore della partnership in circa 35 milioni di euro l’anno, anche se il dato economico non è mai stato formalizzato in tutti i dettagli dalle parti. In parallelo, lo stesso quotidiano ricorda che le ultime due esclusioni mondiali hanno prodotto perdite importanti per la Federazione, mentre una nuova qualificazione porterebbe benefici non solo nei conti federali ma anche nell’appeal complessivo del calcio italiano. Per questo la sfida con l’Irlanda del Nord vale molto più di una semplice notte da playoff: vale prestigio, futuro e una fetta significativa di entrate.