Italia
Italia Irlanda del Nord, la partita di Locatelli: dentro alla prestazione del centrocampista degli azzurri
Italia Irlanda del Nord, il focus sulla partita di Manuel Locatelli: ecco l’analisi del prestazione del centrocampista
Manuel Locatelli è stato schierato da Rino Gattuso in cabina di regia nel 3-5-2 opposto all’Irlanda del Nord. Come si è comportato? Ecco l’analisi della sua prestazione nelle azioni più significative.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
PRIMO TEMPO
Dopo 40 secondi Locatelli si presenta con un tackle. Al 9′ allarga subito per Politano, il cui cross determina un corner. Troppa irruenza al limite dell’area su una respinta nordirlandese, il fallo è inevitabile. Gattuso gli chiede di muoversi maggiormente per non farsi schermare. Spesso Manuel si posiziona all’altezza di Bastoni per permettere a Mancini di alzarsi in costruzione. Al 18′ ottimo passaggio di prima per Politano, inchiodato però da un fuorigioco millimetrico. Al 20′ buco in mezzo al campo, l’Irlanda arriva minacciosamente fino al limite dell’area, Locatelli e le mezzali sono fuori posizione. Al 23′ lancio di prima per Retegui, l’attaccante non aggancia ma la sfera non è ben indirizzata. Al 26′ Locatelli imposta come uomo più arretrato, decisamente più in avanti i braccetti. Poco dopo lo juventino commette il suo secondo fallo in aggressione alta. Manuel chiede ai compagni di manovrare di più e non affidarsi ai cross che sistematicamente si cercano. Circolazione palla molto lenta, Locatelli non riesce a cambiare il ritmo. Ottimo l’anticipo al volo al 42′, ma la palla del numero 5 non viene tenuta da Retegui. Al 45′ buonissimo il disimpegno davanti alla difesa, anche con eleganza. A fine primo tempo bravo Locatelli con verticalizzazione di prima in profondità per Retegui, conclusione debole all’indirizzo del portiere.
SECONDO TEMPO
Il primo pallone toccato è un invito a Calafiori per avanzare sul centro-sinistra. Buono al 51′ il cambio di campo verso la destra, valorizzato bene dal controllo di Politano. Una spizzata di testa non precisa mette in difficoltà Bastoni, indotto a commettere un fallo da ammonizione. Al 62′ tackle di Manuel in fallo laterale, intervento deciso. Al 67′ buon filtrante per Esposito all’altezza del centrocampo. Al 75′ pestone di Locatelli su Smyth. Al 78′ partecipa a una buons costruzione: prima allargando per Mancini, poi mettendo in azione Politano in profondità. Ennesimo intercetto della sua partita nei minuti conclusivi.
Chiude la gara con questi numeri: Passaggi precisi 57/68 (84%); passaggi nella metà avversaria 31/38 (82%); passaggi nella propria metà 26/30 (87%); lanci lunghi 6/12 (50%).