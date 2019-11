VSRP: No data available

Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, Italia e Islanda Under 21 si affrontano nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2021. Una vittoria permetterebbe alla selezione di Nicolato di conquistare il secondo posto nel girone A.

Sintesi Italia Islanda Under 21 1-0 MOVIOLA

7′ Ritmi non elevati – Fase di studio in questo inizio di partita

11′ Intervento di Carnesecchi – Thosteinsson prova la magia e salta Maggiore, piazzando il pallone con il piatto e trovando la risposta del numero uno azzurro

12′ Tiro Cutrone – Ci prova l’attaccante ex Milan con un tiro dalla lunga distanza che non impensierisce Gunnarsson

16′ Contropiede Finnsson – L’islandese sterza su Ranieri e sbatte sul legno con un radente di sinistro, sulla ribattuta è abile Ranieri ad immolarsi da terra.

18′ Tiro di Finnsson – Stop e sinistro secco con la sfera che termina a lato di un paio di metri

19′ Chance per Sala – Sottil crossa arretrato per l’accorrente Sala che in area a botta sicura trova la grande risposta di Gunnarsson

25′ Tiro di Sottil – L’esterno viola prova la grande conclusione da fuori area a giro: tiro che termina alto sopra la traversa

27′ Miracolo di Carnesecchi – Gudjohnsen si invola, entra in area e prova il diagonale sul quale Carnesecchi compie un grande intervento con il piede di richiamo

32′ Gol di Sottil – Azione splendida di Cutrone, che salta due uomini e crossa al centro: sponda di Pinamonti per Sottil, che sorprende alle spalle Gunnarsson e devia in porta da due passi.

45′ Inizia la ripresa – si gioca

Migliore in campo: Cutrone PAGELLE

Italia Islanda Under 21 1-0: risultato e tabellino

Rete: 32′ Sottil.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Ranieri, Sala; Maggiore, Carraro, Locatelli; Sottil, Pinamonti, Cutrone.

Islanda (4-4-2): Gunnarsson; Sampsted, Leifsson, Palmason, H.Gunnarson; Thosteinsson; Willumson, Finnsson, Hauksson; Thorarson, Gudjohnsen.