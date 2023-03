Italia, la probabile formazione contro Malta

Probabili formazioni Malta-Italia, le ultime sulle possibili scelte del ct Roberto Mancini in vista del match

Giorno di Malta-Italia, secondo match per gli azzurri in vista delle qualificazioni all’Europeo del 2024.All’esordio la squadra campione d’Europa ha perso al Maradona per 2-1 contro l’Inghilterra.

Mancini appare orientato a puntare sul 4-3-3, con Retegui ancora titolare nel tridente con Politano e Gnonto. A centrocampo il trio titolare dovrebbe essere formato da Tonali, Cristante e Verratti, mentre nei quattro davanti Donnarumma la coppia di centrali dovrebbe essere formata da Scalvini e Romagnoli, con Darmian e Emerson ad agire sulle fasce,

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Scalvini, Romagnoli, Emerson; Tonali, Cristante, Verratti; Politano, Retegui, Gnonto. Ct: Mancini.