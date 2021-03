Italia, Locatelli: «Il gol alla Bulgaria era un sogno che avevo fin da bambino»

Manuel Locatelli dopo la conferenza stampa ha parlato anche ai canali ufficiali dell’Italia: le sue parole

Manuel Locatelli ha parlato ai canali ufficiali dell’Italia dopo la conferenza stampa di vigilia di Lituania-Italia. Le sue parole.

«Non ho ancora realizzato. Diamo per scontato queste situazioni ma queste emozioni sono bellissime, era un sogno che avevo fin da bambino e resterà per sempre dentro di me. Ho ricevuto tanti messaggi, è stato bello soprattutto da chi mi sta vicino sempre. Per domani Mancini ci ha chiesto di vincere e giocare bene, è normale, siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo in ogni partita».