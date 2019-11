Italia, Mancini: «Andremo all’Europeo per cercare di vincere»

Il CT dell’Italia Roberto Mancini indica l’obiettivo della Nazionale azzurra in vista di Euro 2020: nel mirino c’è la finale

Dopo una qualificazione a Euro 2020 conquistata con tanto di punteggio pieno nel girone, l’Italia di Mancini può sognare in grande. Il CT azzurro nell’intervista concessa a Sky Sport in occasione del Social Football Summit il suo desiderio di alzare il trofeo a Wembley.

«L’Italia deve partire per vincere, sempre. Anche all’Europeo, non ci sono garanzie perché puoi andare fuori in qualsiasi partita, noi dobbiamo cercare di giocare per la finale, poi vedremo».