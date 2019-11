Italia, Mancini: «Euro 2020? Vedremo cosa farò»

Il difensore della Roma Mancini ha parlato del suo futuro in nazionale, in vista del prossimo Europeo

Gianluca Mancini ha parlato del percorso finora intrapreso dalla nazionale azzurra, guardando a una possibile convocazione per Euro 2020: «Il mister è stato bravo a ricostruire la squadra aggiungendo dei giovani. Ha creato un bel mix di giocatori esperti e giovani che mettono entusiasmo».

«Essere convocati in nazionale non è cosa da poco; vent’anni fa per vestire la maglia azzurra dovevi avere alle spalle tante gare di Serie A, oggi per fortuna le cose sono cambiate, e noi portiamo entusiasmo. Il gruppo che andrà agli Europei lo farà il mister e vedremo cosa farò io», ha ammesso il difensore della Roma.