Italia, Mancini: «Meritavamo di più, da oggi voglio solo vittorie»

Il tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria degli azzurri sugli Stati Uniti

L’Italia ha trionfato nell’amichevole contro gli USA, dominando il gioco nonostante lo stretto 1-0 finale. Queste le parole di Roberto Mancini a fine gara: «Un altro gol negli ultimi secondi come con la Polonia. Mi dispiaceva per il pareggio, per i giocatori e per gli italiani presenti allo stadio. Dovevamo segnare prima e pensavo che sarebbe finita di nuovo 0-0. Ma il calcio è così, abbiamo avuto tantissime occasioni e questo è importante, così come il fatto che la squadra abbia giocato una buona partita. I ragazzi poi giocavano insieme per la prima volta visti tutti i cambi che ho fatto e per questo abbiamo lasciato più spazi nella ripresa e la squadra era più lunga».

Mancini prosegue: «Anche chi è entrato nella ripresa ha fatto molto bene. Gli esordienti? Molto bene, anche De Sciglio mi è piaciuto. Molto bene davvero. Per quanto riguarda il bilancio dopo 9 partite posso dire che siamo in linea con le aspettative, forse anche un po’ più avanti. Giochiamo bene, chiudiamo il 2018 con una vittoria e nel 2019 dovremo vincerle tutte. Sono arrivate due sconfitte contro i campioni d’Europa e del mondo, ora voglio solo successi».