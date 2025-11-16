Italia Mondiali 2026, in attesa della gara contro la Norvegia è stato scelto lo stadio che ospiterà la semifinale playoff! Attesa per l’ufficialità

Italia
Italia Mondiali 2026, in attesa del match odierno contro la Norvegia, la FIGC ha scelto lo stadio che ospiterà i playoff! Ecco quale sarà
L’Italia si appresta a sfidare la Norvegia nell’ultima gara del girone di qualificazione al Mondiale 2026. Tecnicamente, l’accesso diretto sarebbe ancora possibile, ma solo con un successo di 9 reti di scarto contro Haaland e compagni: un’ipotesi improbabile, che di fatto concentra già le attenzioni degli azzurri sui playoff di marzo, ultima chance per staccare il biglietto verso la Coppa del Mondo.
Semifinale dei playoff: scelta la sede
Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sede della semifinale dei playoff — che l’Italia disputerà in casa, essendo inserita in prima fascia nel sorteggio del 20 novembre — è stata decisa: si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo, stadio che ha già ospitato il match tra Italia ed Estonia dello scorso 5 settembre. Manca soltanto l’annuncio ufficiale della FIGC per rendere la decisione definitiva.
Finale in bilico: deciderà il sorteggio
Per quanto riguarda un’eventuale finale, invece, tutto dipenderà dalla sorte. Il regolamento prevede infatti che la sede venga determinata dal sorteggio, senza garanzie di giocare in casa. La Nazionale di Gattuso, dunque, conoscerà soltanto il 20 novembre sia la propria avversaria sia l’eventuale destinazione della partita decisiva.
Con il pass Mondiale ancora da conquistare, la scelta dello stadio rappresenta un primo passo nella pianificazione dell’appuntamento più importante dei prossimi mesi: a Bergamo, gli azzurri proveranno a costruire il cammino verso la fase finale del Mondiale 2026.
Qualificazioni Mondiali 2026 Europa: calendario, risultati, classifiche
Formazione Italia Norveglia, ecco quale sarà la decisione legata anche alle scelte di Gennaro Gattuso
