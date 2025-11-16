Italia
Italia Norvegia LIVE: fischio d’inizio della sfida alle 20:45, le formazioni ufficiali
Italia Norvegia LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026
L’Italia guidata da Gennaro Gattuso si prepara a sfidare la Norvegia nell’ultimo appuntamento delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Segui il LIVE su Calcionews24:
Italia Norvegia 0-0: risultato e tabellino
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Pio Esposito. Allenatore: Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Allenatore: Solbakken.
Formazioni ufficiali Italia Norvegia: le scelte dei due tecnici per la sfida valida per le qualificazioni al Mondiale 2026
