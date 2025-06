Disastro Italia contro la Norvegia, Zazzaroni: «Il problema è che il nostro problema non ha una soluzione rapida»

Nel corso del suo fondo per l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni, ha analizzato la debacle dell‘Italia in Norvegia nel tentativo di ricercare le soluzioni al problema che da qualche anno affligge la Nazionale Azzurra.

PAROLE – «Il problema non è l’assenza di Acerbi. Il problema è la mancanza di tanto altro, di tutto il resto. Ad esempio di un giocatore del 2005 in grado di saltare l’uomo come fa Antonio Nusa, norvegese, non brasiliano, né argentino o spagnolo. Il problema è l’assenza di qualità. Da anni la meniamo con la tattica, la strategia, gli scorrimenti, gli adanismi, le marcature preventive, i tagli e le frattaglie: ma i piedi?, la testa?, la visione?, il dribbling?, la fantasia? Sì, la fantasia (…).»

«Il problema è che continuiamo a elencare inutilmente i nostri errori e quando dico nostri intendo anche dei media che – sottolineo – sono stati capaci di presentare Inter-Psg come se partissero alla pari. Il problema è che il nostro problema non ha una soluzione rapida. In panchina abbiamo un allenatore molto bravo, tra i migliori, uno che i risultati li ottiene quando riesce a entrare nella testa dei giocatori.

Il problema è che il ruolo di ct non gli consente nemmeno di avvicinarle, le teste, e poi è il selezionatore di un calcio che non contempla l’eccellenza: abbiamo dei ragazzi bravi, sono quelli ottimi a mancare, la mamma italiana non li fa più. Il problema è che pensavamo di risolverla col gioco. Ridicoli».