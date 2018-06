Si gioca Italia-Olanda a Torino. Gli oranje si sono allenati al Filadelfia e il ct Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa: le ultime sulla Nazionale

Ronald Koeman è pronto. Il commissario tecnico dell’Olanda se la vedrà domani contro l’Italia in amichevole all’Allianz Stadium di Torino. Ha svolto coi suoi l’allenamento di rifinitura oggi al Filadelfia e domani giocherà l’ultima gara stagionale. Si affrontano le due deluse dal Mondiale: «Quella dell’Italia è una rosa da Mondiale. Sono rimasto sorpreso da come hanno giocato con la Francia. Ci sono gli ingredienti per un bel match, non sarà calcio d’estate, possiamo vincere. Siamo a fine stagione, alcuni non vedono l’ora di andare in vacanza, metterò una formazione all’altezza».

Ronald Koeman schiererà una formazione sperimentale. In conferenza stampa il commissario tecnico degli oranje ha confermato che potrebbe mettere in campo alcuni giocatori di Serie A, su tutti Marten de Roon, che milita nell’Atalanta. «Potrei dare una chance a De Roon, sarebbe una bella ricompensa per quello che ha fatto in questi anni. Penso sia complicato dare spazio a tutti e venticinque i giocatori, ma potrebbe andare in campo una formazione importante. Mi aspetto una partita difficile» è quanto ha detto Koeman a proposito di Italia-Olanda.