Italia, parla Calafiori: «Sto bene, vediamo oggi in campo ma sto bene. Dipende più da noi che dagli altri. Sulla partita…»

Riccardo Calafiori si presenta in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano per analizzare il momento dell’Italia

L’Italia si avvicina al playoff contro l’Irlanda del Nord, una sfida che vale l’accesso ai prossimi Mondiali e che sta catalizzando l’attenzione dell’ambiente azzurro. Dopo la conferenza stampa di ieri, in cui il CT Gattuso ha ribadito con decisione di non voler cercare alibi in vista della gara di Bergamo, la Nazionale prosegue la preparazione con intensità.

Oggi, 24 marzo, è stato Riccardo Calafiori a presentarsi davanti ai media dal centro tecnico di Coverciano.

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PAROLE – «Sto bene, poi vediamo oggi in campo ma sto bene. Gestione dei momenti? In un momento così delicato la chiave è vivere il presente, non pensare troppo e godersi il momento, fare gruppo e pensare giorno per giorno. Sinceramente preferisco concentrarmi su di noi e i miei compagni, non è il momento di pensare troppo all’avversario. Dipende più da noi che dagli altri»

PARTITA – «La partita va preparata come se fosse un’altra partita. Sappiamo l’importanza ma dobbiamo stare il più sereni possibile. Calci piazzati? Dobbiamo stare molto attenti, loro possono essere pericolosi ma anche noi possiamo fargli male così. Nel calcio di oggi fanno la differenza, la linea è sottile e i dettagli sono importanti. Irlanda? Appena possono cercano questo tipo di giocata, dobbiamo cercare di evitare il più possibile questo modo di giocare e stare attenti sulle seconde palle. Dobbiamo essere concentrati dal primo all’ultimo minuto»

GOL SUBITI E PARTITA – «Non credo sia la problematica. Come sempre quando si commette un errore la colpa non è solo di un reparto. Credo che c’è poco da pensare al passato, dobbiamo stare insieme in questi due giorni e cercare di raggiungere il risultato che tutti dobbiamo. Spero in una partita in cui saremo noi a dominare e ad avere le chance più grandi. Non si può immaginare come finirà una partita o come andrà. Il messaggio che vogliamo mandare è di stare insieme ed essere positivi, perchè ci aiuterà. Conta tanto l’unione e la mentalità»