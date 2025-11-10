Italia, Gattuso in conferenza: «Voglio vedere il massimo impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato. Chiesa assente? Scelta sua. Su Zaniolo...»

Italia, il ct della Nazionale Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa in vista dei due impegni con Moldavia e Norvegia

Archiviata l’11ª giornata di Serie A con il posticipo tra Inter e Lazio, l’attenzione si sposta ora sulla Nazionale. Gli azzurri, guidati da Gennaro Gattuso, si preparano a due appuntamenti cruciali per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Ecco le parole del ct in conferenza stampa:

PARTITE – «Non sarà una scampagnata, voglio vedere l’impegno per proseguire su quello che abbiamo iniziato a settembre. Proveremo giocatori che non hanno avuto spazio nella prima partita, ma dobbiamo pensare a noi e non a quello che farà la Norvegia nella sua partita».

ZANIOLO E CHIESA – «Bisogna essere onesti, gente come Zaniolo ha fatto cose interessanti ma le scelte vengono fatte con un criterio. Mi piace lavorare con giocatori che ho da tempo, ma le porte della Nazionale non sono chiuse. Chiesa? Parlo spesso con lui, bisogna rispettare scelte e problematiche che ognuno ha. La scelta è di Chiesa? Sì, è di facile lettura altrimenti non davo spiegazioni per la quinta volta»

RAPPORTI CLUB – «Non si potrà anticipare il calendario. In questo mese abbiamo lavorato 4-5 giorni di fila su tutto il programma con la Federazione e non c’è spazio. Forse a febbraio ma i calendari sono pieni. Starà a noi essere bravi e trovare il modo di incontrare i ragazzi in Italia e all’estero. Penso sia molto difficile intervenire sul calendario»

CENTROCAMPO – «Barella è con noi e salterà la prima partita per squalifica. Tonali sa che non possiamo permetterci di perderlo per la semifinale playoff. Difficile che possa giocare contro la Norvegia. Locatelli per me è un regista, come Ricci».

KEAN – «Non doveva giocare giovedì in Conference, ha preso un colpo e l’abbiamo perso. Ma in 4 mesi c’è tempo e abbiamo attaccanti forti: ci aspettiamo tanto da chi è qua»

BERARDI E SCAMACCA – «Nessuno mette in dubbio le qualità di Berardi, lo sto seguendo e so cosa ci può dare. Sappiamo le sue qualità. Scamacca non deve dimostrarmi niente: sa cosa voglio vedere in allenamento, se è qua è perché credo in lui. Ha avuto infortuni brutti, ma è innegabile che abbia ottime qualità . Mi aspetto che faccia le cose per bene»

MANCINI – «Mi piace il coraggio di Italiano e di Gasperini, Mancini sembra Cafu nelle ultime partite. Non hanno paura, complimenti »

SPALLETTI – «Ho sentito Luciano, gli ho fatto i complimenti. Posso dire poco sul Napoli, ha un grande allenatore che ha vinto tanto e che sa come muoversi. Conte ha le capacità per superare il momento».

