Italia, Politano: «Serata indimenticabile, non molliamo mai»

L’esterno nerazzurro Matteo Politano ha rilasciato un commento dopo il gol vittoria allo scadere contro gli Stati Uniti

Un gol allo scadere regala ancora una volta la vittoria all’Italia di Roberto Mancini. Dopo la rete di Biraghi contro la Polonia, stavolta è Matteo Politano a far gioire gli azzurri. Queste le parole del nerazzurro nel post partita: «Serata indimenticabile, sono contento per il gol e per la vittoria. Era importante vincere nonostante fosse un’amichevole. Abbiamo avuto un pizzico di sfortuna, abbiamo creato tanto e nelle partite prossime siamo sicuri di poter metterla dentro. Ho sempre dato il massimo, tra Sassuolo ed Inter, voglio farmi trovare sempre pronto. Il gruppo è la nostra forza, siamo forti e l’abbiamo dimostrato in campo. Non abbiamo mai mollato e abbiamo dato tutto»