Italia-Portogallo highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la UEFA Nations League

Italia-Portogallo è la gara valida per la quinta giornata della UEFA Nations League. Squadre in campo al ‘Giuseppe Meazza’ di Milano: gli azzurri guidati da Roberto Mancini cercano la vittoria per alimentare le residue speranze di qualificazione alle Final Four. Per il Portogallo di Fernando Santos, invece, può bastare un pareggio per qualificarsi alle semifinali della competizione.

La sfida di San Siro è diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie. 35 anni, il fischietto dei Paesi Bassi ha già diretto in un’altra occasione la Nazionale azzurra: il 9 ottobre 2016 nella vittoria italiana in casa della Macedonia (2-3) nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali. Ecco i gol e gli highlights di Italia-Portogallo: