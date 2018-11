Italia-Portogallo, San Siro presente: oltre 62.000 biglietti venduti

Grande risposta del pubblico azzurro per Italia-Portogallo. San Siro risponde presente: sono già 62mila i biglietti venduti

La Nazionale torna a San Siro a quasi un anno dall’ultima, tragica, volta. L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo sabato prossimo a San Siro per sfidare il Portogallo nell’ultima gara della Nations League. Sono 62.000 i biglietti già venduti per la sfida in programma sabato, un dato che nemmeno la Federcalcio si aspettava quando ha deciso di far disputare la gara a Milano. Un grande risultato per gli azzurri a un anno da Italia-Svezia. Bisogna scacciare via i fantasmi di quella sfida, voltare pagina e il pubblico italiano è pronto a caricare gli azzurri per Italia-Portogallo.

Il terzo anello, che in un primo momento sembrava destinato a restare chiuso, verrà invece aperto e questo è un dato sicuramente molto importante per la Nazionale azzurra, a un anno dalla disfatta. Un anno fa erano presenti 72.696 spettatori per un incasso di 1.175.069 euro, l’incasso e forse addirittura le presenze potrebbe essere maggiori. San Siro, dopo il pienone per Inter-Barcellona (5.919.864 euro di incasso per 73.428 spettatori presenti) e dopo l’altro pienone per Milan-Juventus (74.729 spettatori 5.106.398 euro) è pronto a rispondere un’altra volta presente.