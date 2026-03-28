Italia, slitta l’arrivo in Bosnia: posticipata la partenza da Coverciano e cancellato l’allenamento previsto a Zenica. Le ultime

Italia, cambio di programma verso la Bosnia: arrivo posticipato e niente seduta di rifinitura a Zenica

Cambio di programma per la Nazionale Italiana: la delegazione Azzurra ha deciso di posticipare la partenza da Coverciano al pomeriggio. Il gruppo volerà da Firenze con destinazione Sarajevo e, successivamente, poi a Zenica dove si giocherà la finale playoff per l’accesso ai Mondiali.

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La modifica incide anche sulla tabella di marcia: l’allenamento ufficiale non si terrà più a Zenica, come inizialmente previsto, ma verrà svolto la mattina al Centro Tecnico Federale, alle ore 11. Proprio a Zenica, martedì, l’Italia affronterà la Bosnia.

Sul fronte formazione, Gennaro Gattuso ha un solo grande dubbio da sciogliere: chi guiderà l’attacco contro la Bosnia. Il ballottaggio è tra Retegui e Pio Esposito, con il giovane attaccante che ha impressionato positivamente nel suo ingresso contro l’Irlanda del Nord. Il lavoro svolto oggi è stato utile anche per la riatletizzazione del gruppo dopo la semifinale vinta a Bergamo.