Italia, ora servono le goleade: la classifica impone vittorie con tanti gol (ma la storia degli Azzurri parla di altro)

Italia, ora per il mondiale servono tanti gol: la sconfitta contro la Norvegia impone vittorie e goleade, anche se la storia Azzurra non aiuta

Dopo il pesante 0-3 subito contro la Norvegia e l’esonero del commissario tecnico Luciano Spalletti, per la Nazionale italiana inizia un percorso a ostacoli che non ammette più errori. Contro la Moldavia serve non solo vincere ma farlo con largo scarto. Come riportato da la Gazzetta dello Sport l’obiettivo è chiaro: iniziare a colmare il pesante divario nella differenza reti rispetto alla Norvegia, attualmente a +10 con 12 gol fatti e solo 2 subiti. L’Italia, invece, è ferma a zero punti, zero reti segnate e tre al passivo. E non è solo una questione di orgoglio: il regolamento delle qualificazioni prevede che, in caso di arrivo a pari punti, contino prima la differenza reti generale e poi il numero totale di gol segnati, solo dopo gli scontri diretti.

La strada verso il Mondiale è dunque in salita e strettissima. Servono sei vittorie su sei nelle prossime gare – contro Moldova, Estonia, Israele e ancora Moldova – per arrivare all’ultima partita del girone, il 16 novembre contro la Norvegia, nelle condizioni ideali: cioè con una classifica che consenta il sorpasso, ma anche una differenza reti almeno pari o superiore. In caso contrario, contro Haaland e compagni servirebbe un’altra goleada, un’impresa nella già difficile impresa.

Il problema è che l’Italia, storicamente, non è una squadra da “abbuffate” di gol. Dal dopoguerra a oggi, solo quattro volte gli Azzurri hanno vinto con almeno sei reti di scarto. L’ultima è datata 2019, un 9-1 all’Armenia. Numeri che pesano, e che raccontano quanto sia complesso il compito che attende il nuovo c.t. e un gruppo chiamato a ribaltare le gerarchie. Serve una scossa immediata, già da stasera a Reggio Emilia: l’Europeo è alle spalle, il Mondiale si conquista solo con concretezza, fame e gol. Tanti gol.