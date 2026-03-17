Italia, Retegui scalda i motori! Voglia Mondiale per Mateo: la mossa per convincere Gattuso e il retroscena sulla telefonata al ct

Italia, Retegui scalda i motori! La mossa per convincere Gattuso e il retroscena sulla telefonata fatta al ct: ecco cos’ha fatto l’attaccante

Mateo Retegui, attaccante italo-argentino dell’Al-Qadisiya, ha già acceso i motori in vista dei playoff che attendono l’Italia di Gennaro Gattuso, commissario tecnico azzurro chiamato a portare la Nazionale al prossimo Mondiale. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento, il centravanti non ha voluto perdere neppure un giorno utile in un momento così delicato della stagione azzurra. Con il campionato saudita fermo per cause extra sportive, il bomber ha scelto di rientrare immediatamente in Italia per non rischiare di arrivare scarico all’appuntamento del 26 marzo contro l’Irlanda del Nord, prima tappa di un percorso che può valere la qualificazione. La sua decisione racconta bene quanto senta la maglia azzurra e quanto voglia essere protagonista in una doppia sfida che pesa enormemente sul futuro della Nazionale.

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La telefonata a Gattuso e il lavoro personalizzato a Firenze

Secondo la ricostruzione della rosea, Retegui ha contattato direttamente Gattuso e la FIGC, concordando il trasferimento a Firenze per iniziare un programma di allenamenti personalizzati in attesa del raduno ufficiale. Una scelta significativa, maturata per non disperdere condizione e ritmo partita durante la lunga pausa del campionato saudita, fermatosi dopo la 26ª giornata. L’attaccante, autore di 15 gol con il suo club, vuole farsi trovare al massimo della forma in vista di una gara da dentro o fuori. A livello tecnico, Gattuso non sembra intenzionato a stravolgere le sue certezze offensive. L’idea resta infatti quella di confermare la coppia composta da Moise Kean, attaccante della Fiorentina, e proprio Retegui, tandem che ha già garantito gol e riferimenti importanti nel nuovo ciclo azzurro. Con il ct in panchina, l’Italia ha trovato continuità realizzativa, e Retegui si è già ritagliato un ruolo da protagonista.

La difesa preoccupa, davanti invece l’Italia ha già le sue certezze

Se il reparto offensivo sembra avere già gerarchie piuttosto definite, è dietro che l’Italia continua a presentare più dubbi. La stessa analisi de La Gazzetta dello Sport sottolinea come la linea difensiva resti il settore più fragile della squadra, sia per interpreti sia per meccanismi, soprattutto sui palloni alti e sui calci piazzati. Gattuso si affiderà alla qualità di Alessandro Bastoni, difensore mancino dell’Inter, alla duttilità di Riccardo Calafiori, centrale tecnico e moderno, e all’esperienza di Gianluca Mancini, leader della retroguardia della Roma. In mezzo al campo, invece, restano centrali Nicolò Barella, Sandro Tonali e Manuel Locatelli, con Federico Dimarco e Matteo Politano favoriti sulle corsie. Retegui, intanto, ha già mandato un messaggio chiaro: per il Mondiale vuole esserci da protagonista, e non intende lasciare nulla al caso.