Salvatore Sirigu, portiere e capitano dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine dell’amichevole contro l’Estonia.

CAPITANO – «Bella soddisfazione. Non capita spesso e mi godo il momento. Era da tanto che un giocatore del Torino non era capitano, ho continuato la tradizione».

ESORDI IN AZZURRO – «Siamo un gruppo forte e sano. Tanti giovani che esordiscono sanno integrarsi bene, questo significa tanto. Cerchiamo di far sentire tutti a proprio agio e credo che in campo si veda. In più, in una situazione come questa, non è mai semplice».

BASTONI – «Tutti possono ambire a una maglia da titolare, lui è uno di quelli. Si sta misurando ad alti livelli e questo è fondamentale per la sua crescita».