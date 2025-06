Italia-Svezia U23 femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Il Noce va in scena la sfida tra Italia-Svezia U23 femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Il Noce di Noceto si giocherà la gara amichevle tra Italia-Svezia U23 femminile. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Portieri: Beatrice Beretta (Napoli), Astrid Gilardi (Como Women), Giulia Zaghini (Res Women);

Difensori: Cecilia Cavallin (H&D Chievo Women), Federica D’Auria (Lazio), Aurora De Rita (Sassuolo), Marika Massimino (Ternana Women), Eleonora Pacioni (Ternana Women), Chiara Robustellini (Inter), Nadine Sorelli (Milan);

Centrocampiste: Maria Grazia Petrara (Ternana Women), Giorgia Arrigoni (Milan), Melissa Bellucci (Napoli), Valentina Gallazzi (Sassuolo), Michela Giordano (Napoli), Matilde Pavan (Inter), Martina Tomaselli (Inter);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie Della Peruta (Fiorentina), Margherita Monnecchi (Eibar), Monica Renzotti (Milan), Noemi Visentin (Lazio).

Orario e dove vederla

Italia-Svezia U23 femminile si gioca lunedì 2 giugno 2025 alle ore 15:00. La partita sarà trasmessa in streaming in chiaro per tutti su VIVO AZZURRO TV.