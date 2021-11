Italia Svizzera, gli elvetici segnano agli azzurri dopo 11 anni

La rete di Widmer in Italia-Svizzera è la prima per la formazione elvetica contro gli azzurri dopo ben 11 anni

La rete dell’ex Udinese Silvan Widmer per il momentaneo 1-0 in Italia-Svizzera è una rete storica per la formazione di Yakin. Dopo 11 anni, infatti, gli elvetici sono tornati a segnare agli azzurri.

L’ultima volta fu nel giugno del 2010, in un’amichevole pre-mondiale. Ad andare a segno, in quel caso, fu l’ex Napoli Gokhan Inler, al quale pareggiò Quagliarella.