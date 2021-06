Italia, testa ai quarti di finale: il programma completo degli Azzurri

Domenica di relax per l’Italia dopo Wembley: il programma degli Azzurri in vista dei quarti di finale di Euro 2020

L’Italia è tornata a Coverciano dopo la vittoria di Wembley contro l’Austria e, al termine di una domenica di totale relax, conoscerà l’avversaria da affrontare in occasione dei quarti di finale di Euro 2020. Da lunedì a mercoledì gli azzurri si alleneranno presso il Centro Tecnico Federale e si sottoporranno a ruota alle consuete conferenze stampa (ore 14).

Giovedì la partenza per Monaco di Baviera, dove si disputerà il match di venerdì sera. Nel frattempo – secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport – non è prevista alcuna amichevole contro formazioni giovanili, come avvenuto in precedenza con Pescara e Cremonese. Ogni energia va centellinata.