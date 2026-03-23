Italia U21, Baldini in conferenza stampa: «Ho sentito Gattuso e Buffon, siamo tutti dalla loro parte. Su Pisilli e Palestra in Nazionale…»

Italia U21, inizia il raduno a Coverciano: le parole del ct Silvio Baldini in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sui playoff, su Pisilli e Palestra

Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia U21, ha parlato dal ritiro degli azzurrini soffermandosi sia sul percorso della selezione giovanile sia sulla Nazionale maggiore. Il tecnico ha espresso piena fiducia in Gennaro Gattuso, ct dell’Italia, e in Gianluigi Buffon, capo delegazione azzurro, sottolineando come entrambi abbiano esperienza, personalità e abitudine a gestire momenti di forte pressione. Baldini si è detto estremamente fiducioso sulle possibilità dell’Italia di conquistare la qualificazione al Mondiale. Il ct dell’Under 21 ha poi evidenziato con orgoglio la crescita di Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, e Marco Palestra, esterno del Cagliari, arrivati fino alla Nazionale maggiore dopo un percorso di crescita condiviso anche con l’U21.

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PAROLE – «Io ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una grande responsabilità, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l’obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arciconvinto che l’Italia andrà al Mondiale. Pisilli e Palestra in Nazionale A? Vuol dire che abbiamo partecipato a questa crescita: d’altronde a settembre nessuno avrebbe pensato che sarebbero stati pronti per questi spareggi. Tutto ciò ci rende orgogliosi, perché vuol dire che stiamo facendo buone cose».