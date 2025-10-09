Italia U20 fuori agli ottavi dal Mondiale: gli USA vincono 3-0, doppietta di Cremaschi

Italia U20 eliminata dal Mondiale: gli USA vincono 3-0, doppietta di Cremaschi. Quasi mai pericolosi gli Azzurrini di Nunziata

Finisce agli ottavi di finale il sogno Mondiale dell’Italia Under 20. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata escono sconfitti per 3-0 contro gli Stati Uniti, al termine di una partita in cui non sono quasi mai riusciti a impensierire gli avversari. Un verdetto netto e severo, che interrompe bruscamente il cammino di una squadra da cui ci si aspettava di più.

Il giustiziere dell’Italia ha un nome e un cognome: Benjamin Cremaschi. Il giovane centrocampista del Parma, ancora una volta, si è dimostrato il trascinatore degli USA, realizzando una doppietta che ha indirizzato e poi sigillato la partita. È stato lui ad aprire le marcature e a chiuderle nel finale, portando il suo bottino personale a 5 reti e consolidando il suo primato nella classifica marcatori del torneo. Nel mezzo, la rete del raddoppio americano, arrivata su un calcio di punizione trasformato da Tsakiris.

Di fronte alla forza e all’organizzazione degli Stati Uniti, l’Italia è apparsa spenta e poco pericolosa. L’unica fiammata degli Azzurrini è racchiusa in due pali colpiti, uno in apertura da Mosconi e uno nel finale da Cama, entrambi nati più da azioni confuse che da manovre ragionate. Troppo poco per impensierire una squadra solida e cinica.

Il sogno mondiale si ferma qui. L’Italia di Nunziata torna a casa con l’amaro in bocca per una prestazione al di sotto delle aspettative. Agli ottavi di finale ci vanno gli americani, che ora attendono di conoscere la loro prossima avversaria, la vincente della sfida tra Marocco e Corea del Sud.