Italia U21, Nunziata: «Non sono preoccupato. Palestra? Ha sentito indurirsi il muscolo»

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Carmine Nunziata è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo l’1-1 contro la Danimarca in amichevole. A seguire le sue parole

PAROLE – «Ultimamente ci manca il gol, stiamo facendo un po’ fatica. Non sono preoccupato perché, se abbiamo segnato fino a 3 partite fa, non è un problema. Ci sono dei giocatori davanti che sono bravi, hanno qualità… È normale un momento un po’ così, speriamo di esserci tenuti un po’ di gol per l’Europeo».

PALESTRA – «L’ho fatto uscire perché ha sentito indurirsi il muscolo e non ha senso farlo continuare, poi magari sta fermo un mese o un mese e mezzo».

RAGAZZI – «Possiamo giocare bene o male, ma sono ragazzi straordinari. Ti danno tutto».

BILANCIO AMICHEVOLI – «Sono state due partite giocate bene, mi hanno dato anche delle indicazioni per quanto riguarda i giocatori. Rimane un po’ l’amaro in bocca perché una l’abbiamo persa con 4-5 palle gol, questa l’abbiamo pareggiata e meritavamo di vincere, però va bene. Speriamo di tenerci qualche gol per l’Europeo».

FORMAZIONE – «È un gruppo di 30, 32, 33 giocatori. Qualcuno è rimasto a casa, qualcuno era infortunato. Alla fine faremo delle scelte, anche la condizione fisica sarà importante. Vedremo come ci arriveremo».

EUROPEO – «Sì, siamo l’Italia… Andiamo ad affrontare squadre forti con una squadra forte e il nostro obiettivo è quello».