Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa e dell’Italia Under 21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la doppietta che ha permesso agli azzurri di centrare la qualificazione all’Europeo.

«È un buon momento per me, devo continuare a lavorare, migliorare e crescere sotto ogni punto di vista. Sto con i piedi per terra, penso ad allenarmi ed aiutare la mia squadra».