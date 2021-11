Italia Under 21, Canestrelli: «Esordio bellissimo. E che tripletta!»

Simone Canestrelli, difensore dell’Italia Under 21, ha parlato al termine del match vinto contro la Romania

Simone Canestrelli, difensore dell’Italia Under 21, ha parlato al termine dell’amichevole vinta contro la Romania. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

TRIPLETTA – «Serata molto bella, era il mio esordio in Under 21. Non l’avrei mai immaginato così, peccato per l’autogol nel primo tempo. Lucca e Mulattieri? Stiano attenti (ride, ndr)».

BIENNIO POSITIVO – «Il gruppo è il segreto. Siamo tutti bravi ragazzi, ci aiutiamo in campo e fuori. I risultati che stiamo ottenendo non sono un caso».