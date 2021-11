Italia Under 21, doppia amichevole con l’Ungheria: tutti i convocati

L’Italia Under 21 ha diramato la lista dei convocati per la doppia amichevole contro l’Ungheria: l’elenco completo

Dopo aver ottenuto, poco meno di un mese fa in Slovenia, la qualificazione alla seconda fase di qualificazione europea a punteggio pieno, la Nazionale Under 19, allenata da Carmine Nunziata, si ritrova per un doppio test contro i pari età dell’Ungheria. Il confronto tra le due Nazionali giovanili, è in programma in terra magiara l’11 e il 15 novembre. Per questo appuntamento, il tecnico Azzurro ha convocato 24 giocatori, tutti del 2003 salvo Giacomo Faticanti (Roma), Tommaso Mancini (Vicenza) e Samuele Vignato (Monza), alla sua prima convocazione in Under 19, nati nel 2004. Due new entries con Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli e Giuseppe Valente, trequartista impegnato nel campionato olandese con la Under 21 del Groningen, ambedue convocati per la prima volta in Azzurro.

La squadra lascerà il raduno di Novarello la sera di martedì 9 novembre alla volta di Budapest. Il primo match si disputerà giovedì 11 novembre alle 20 presso lo Szusza Ferenc Stadium a Ujpest; il secondo, alle 18 di lunedì 15 novembre a Telki. Ambedue le cittadine si trovano nei dintorni della capitale ungherese dove gli Azzurrini alloggeranno per poi ritornare in Italia la mattina di martedì 16 novembre.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Fiumano’ (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Gabriele Mulazzi (Juventus), Thomas Sandon (Vicenza), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Luciano Valente (Groningen);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini (Vicenza), Stephane Henoc N’gbesso ( Spezia), Samuele Vignato (Monza).